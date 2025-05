Nach dem Brand in einem Kälberstall im Jerichower Land soll es frühestens in einer Woche Ermittlungsergebnisse geben. Laut Polizei sei es in den abgebrannten Ställen in Tucheim bei Genthin im Jerichower Land derzeit noch zu heiß. Das Feuer in einem Agrarbetrieb war am Samstagmorgen ausgebrochen. Im Stall befanden sich 130 Kälber. Etwa 100 Tiere verendeten, wie die Polizei mitgeteilt hatte. Was den Brand ausgelöst hat, wird derzeit noch ermittelt.