Die Feuerwehr hat einen Brand in der Papierfabrik in Burg gelöscht. Das Feuer war am Montagnachmittag ausgebrochen. Einsatzkräfte waren auch am Dienstag mit den Restlöscharbeiten beschäftigt. Durch den Einsatz hatte sich Trinkwasser in Burg zeitweise gelb verfärbt.