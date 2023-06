In Schopsdorf, einem kleinen Ortsteil der Stadt Genthin, hat es am Samstagnachmittag einen Brand im Industriegebiet gegeben. Nach Angaben der Polizei war das Feuer in einer Werkstatt einer Transportfirma ausgebrochen – vermutlich durch Arbeiten an einem Fahrzeug. Durch Funkenflug sei das Feuer auf eine Halle und vier weitere Fahrzeuge übergegangen. Mehrere Lastwagen und Busse wurden dabei erheblich beschädigt.