Jerichower Land 200 Schweine in Mastanlage in Lübars bei Brand verendet

01. Mai 2024, 14:50 Uhr

Bei einem Brand in einer Schweinemastanlage in Lübars im Jerichower Land sind in der Nacht zu Mittwoch 200 Tiere verendet. Die Löscharbeiten dauern an. Die Brandursache ist laut Polizei noch unklar. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.