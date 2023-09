Keine Angst vor schweren Entscheidungen

Die Zweifler hat Nicole Golz längst überzeugt. Sie geben ihr inzwischen Recht. Vor allem die kurzen Wege zu den Kita-Mitarbeiterinnen, die Angestellte der Gemeinde sind, wiegen da schwer. Allerdings steht demnächst eine unpopuläre Entscheidung an: Die Elternbeiträge müssen erhöht werden. Aber auch das gehört zum Job einer Bürgermeisterin. "Ich bin ja groß und breit gewachsen", scherzt die 48-Jährige und wird wieder ernst. "Nein, nicht alles prallt an mir ab, aber ich stelle mich den Herausforderungen und habe keine Angst vor schweren Entscheidungen." Mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern tauscht sich Nicole Golz (Mitte) regelmäßig aus. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Unpopuläre Entscheidung: die Fährstilllegung

Eine solche Entscheidung war die Stilllegung der Fähre Ferchland-Grieben im Sommer 2020. Die Fähre über die Elbe lag damals allein in kommunaler Hand. Die Gemeinde Elbe-Parey konnte diese Aufgabe nicht länger allein stemmen. Als die Fähre dann die Elbe nicht mehr queren sollten, protestierten die Anwohnerinnen und Anwohner, die ohne die Fähre lange Umwege in Kauf nehmen mussten.

"Ich habe die Mehrheit im Gemeinderat damals nur bekommen, weil ich versprochen habe, dass die Stilllegung nur für eine kurze Zeit ist", erinnert sich Nicole Golz. Tatsächlich wurde ein neues Finanzierungsmodell gefunden, das auch die Kommune Tangerhütte auf der anderen Elbseite und die beiden Landkreise an den Kosten beteiligt.

Nicht lange nachgedacht

Dass Nicole Golz Bürgermeisterin wurde, war nicht geplant. Nach einer kaufmännischen Ausbildung und einem Jurastudium arbeitete sie eine Zeit lang in Niedersachsen, bevor sie in ihre Heimat im Jerichower Land zurückkehrte. "Ich habe mich viel ehrenamtlich engagiert und wurde 2014 gefragt, ob ich nicht für den Gemeinderat kandidieren will", blickt sie zurück. Gesagt, gewählt.

So viele Bürgermeisterinnen gibt es in Sachsen-Anhalt In Sachsen-Anhalt gibt es 36 Bürgermeisterinnen, davon 20 hauptamtliche und 16 ehrenamtliche. Weitere 200 Kommunen werden von 102 hauptamtlichen und 98 ehrenamtlichen männlichen Stadtoberhäuptern geleitet. Das teilte das Innenministerium MDR SACHSEN-ANHALT mit.

Als Rechtsanwältin konnte sie im Ort viel Hilfestellung geben. Als 2015 die nächste Bürgermeisterwahl anstand, waren es wieder andere, die die Parteilose drängten, ihren Hut in den Ring zu werfen. "Sie sagten: Wir müssen was tun! Für Elbe-Parey! Du muss was tun!" Aus dem Stand holte sie 65 Prozent und ist seit Ende 2015 Bürgermeisterin von Elbe-Parey, inzwischen auch wiedergewählt. Als sie damals den Chefinnensessel im Rathaus bezog, war sie die einzige Bürgermeisterin im Jerichower Land. Heute hat sie zwei weitere Kolleginnen. Nicole Golz kümmert sich um viele Projekte im Ort. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Familiäres Hinterland

Dass sie die Arbeit mit ganzem Einsatz leisten kann, hat sie auch der Unterstützung durch die Familie zu verdanken. "Ich habe einen netten Mann, der mir viel abnimmt, aber auch zwei Omas und einen Opa in der Region", weiß die Mutter einer dreijährigen Tochter. "Ich bin natürlich viel auch abends unterwegs, aber es ist mir auch wichtig, dass ich Zeit mit meiner Tochter verbringe."

Die Zeit plant sie ein, geht auch mal am Tag für zwei Stunden nach Hause, um mit der Tochter zu spielen, bevor sie sich am Abend dann wieder verabschieden muss. Nicole Golz ist es wichtig, überall präsent zu sein und Netzwerke zu knüpfen. "Das war mir früher gar nicht so bewusst", gesteht sie.

Erstes Netzwerktreffen der Bürgermeisterinnen

Weil Netzwerke so wichtig sind, lud sie gemeinsam mit ihrer Amtskollegin Steffi Trittel aus der Hohen Börde alle haupt- und ehrenamtlichen Bürgermeisterinnen Sachsen-Anhalts nach Zerben ein. Über 20 folgten der Einladung, vor allem Ortsvorsteherinnen, die hauptamtlich Gemeinden leiten.