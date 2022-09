Die Betrugsmasche mit dem defekten Handy und den Geldproblemen ist nicht ganz neu. Bereits im letzten Jahr warnten Polizei und Verbraucherzentralen. Das Landeskriminalamt Sachsen-Anhalt (LKA) meldete allein für die ersten drei Monate in diesem Jahr 200 Fälle, in denen über den "Enkeltrick" per WhatsApp und andere Messengerdienste Geld erbeutet wurde. Die ergaunerten Beträge reichten von 700 bis 5.000 Euro. Das LKA geht zudem von einer hohen Dunkelziffer aus.