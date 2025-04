Feuerwehr im Einsatz Brand in Papierfabrik in Burg – Eine verletzte Person

Hauptinhalt

11. April 2025, 16:28 Uhr

Bei einem Brand auf dem Gelände einer Papierfabrik in Burg ist am Freitagvormittag eine Person verletzt worden. Meterhohe Rauchwolken waren am Stadtrand zu sehen. Das Feuer wurde mittlerweile gelöscht.