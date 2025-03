Die Stadt Burg will die Entsorgung von Hundehaufen beim Gassigehen erleichtern. Dafür sollen mehr Mülleimer aufgestellt werden. Allerdings, so die Stadt, sollen die Bürgerinnen und Bürger dabei mitbestimmen.

Auf ihrer Webseite ruft die Stadt dazu auf, dem Rathaus beliebte Gassi-Routen und Orte mit Hundekot-Problemen zu melden. Aus den Daten will die Stadt ermitteln, an welchen Punkten in der Stadt mehr Entsorgungsmöglichkeiten aufgebaut werden müssen. Bürgermeister Philipp Stark (parteilos) wird mit den Worten zitiert, sein Ziel sei eine Stadt ohne Hundehaufen auf Gehwegen oder in Parks.