Öffnet am Donnerstag zum letzten Mal: die Post in Burg. Bildrechte: MDR/Stephan Schulz

Die Postbankfiliale in der Innenstadt in Burg hat am Donnerstag ihren letzten Öffnungstag. Mit der Bank wird auch der Postschalter geschlossen. Das sorgt bei den Menschen in der Kreisstadt für Unmut. Bürgermeister Philipp Stark (parteilos) kann das nachvollziehen. Stark sagte MDR SACHSEN-ANHALT, er bedauere den Schritt. Es sei aber eine unternehmerische Entscheidung, die akzeptiert werden müsse.