In Burg wird die Schwimmhalle aufwendig saniert. Ein Spaßbad mit Rutschen und Sprungtürmen ist nicht geplant, dafür aber eine neue Schwimmhalle. In den 70-seitigen Planungsunterlagen lässt sich erkennen, dass die neue Schwimmhalle deutlich moderner und komfortabler werden soll. So sollen Schwimmer- und Nichtschwimmerbecken künftig auf einer Ebene sein. Zudem entstehen eine komfortablere Sauna, Fußbodenheizung samt Beleuchtung sowie neue Duschen und Umkleiden.