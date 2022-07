In Burg im Jerichower Land ist am Donnerstagnachmittag der Strom ausgefallen. Wie ein Sprecher der Stadtwerke Burg Energienetze MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, waren rund 20.000 Haushalte betroffen. Auch in Tankstellen und Supermärkten sei 16 Uhr die Stromversorgung abgebrochen. Vom Stromausfall waren auch die Ampelanlagen in der Stadt betroffen.