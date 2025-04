Vorwurf Totschlag Syrer in Burg getötet: Hauptangeklagter gesteht Messerangriff

02. April 2025, 17:32 Uhr

Das Landgericht Stendal verhandelt in einem Totschlagsprozess gegen fünf Männer. Ihnen wird vorgeworfen, im Herbst vergangenen Jahres einen Syrer in Burg getötet zu haben. Am Mittwoch gestand der der Hauptangeklagte, mehrfach mit einem Messer auf das Opfer eingestochen zu haben. An den weiteren Verhandlungstagen soll nun geklärt werden, inwieweit die anderen Angeklaten in die Tat involviert waren.