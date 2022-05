Schlüsselübergabe Neues Wasserwacht-Zentrum in Burg eröffnet

Das DRK hat in Burg im Jerichower Land am Samstag ein neues Wasserwacht-Zentrum in Betrieb genommen. Die Technik sei nun endlich an einem Ort versammelt. So könne man deutlich schneller in Einsätze fahren, hieß es vom DRK.