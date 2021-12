Polizei ermittelt Dreiste Diebe stehlen Schmuck von Weihnachtsbaum in Burg

Immer in der Vorweihnachtszeit leuchtet und funkelt es hell in Sachsen-Anhalts Städten. Auch auf dem Marktplatz in Burg bei Magdeburg steht dieser Tage ein festlich geschmückter Weihnachtsbaum. Der hat in der Nacht zu Donnerstag zwei Diebe angelockt. Weit kamen die mit ihrer Beute aber nicht.