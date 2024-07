Jerichower Land Tödlicher Badeunfall im Plattensee in Dannigkow

22. Juli 2024, 12:06 Uhr

Erneut hat es in Sachsen-Anhalt einen tödlichen Badeunfall gegeben: Ein 47-Jähriger geriet im Plattensee in Dannigkow in Not. Trotz erster Hilfe und Wiederbelebungsmaßnahmen konnte der Mann nicht gerettet werden.