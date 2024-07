Bildrechte: IMAGO / Zoonar

Möglicherweise Herzinfarkt Mann stirbt bei Badeunfall im Plattensee bei Dannigkow

Hauptinhalt

23. Juli 2024, 10:35 Uhr

In Sachsen-Anhalt kam es am Wochenende erneut zu einem tödlichen Badeunfall: Ein 47-Jähriger geriet im Plattensee bei Dannigkow in Not. Trotz erster Hilfe und Wiederbelebungs-Maßnahmen konnte der Mann nicht gerettet werden. Die Wasserwacht rät, Gefahren beim Schwimmen nicht zu unterschätzen.