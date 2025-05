Rolandgymnasium in Burg Patriotismus und Kritik: Das sagen die Menschen zu Deutschlandfahnen vor Schulen

19. Mai 2025, 15:37 Uhr

Im Jerichower Land hat der Kreistag beschlossen, vor Schulen und öffentlichen Gebäuden die Deutschlandflagge zu hissen. Andere Kreise in Sachsen-Anhalt wollen nachziehen oder haben das bereits getan, etwa der Burgenlandkreis und Mansfeld-Südharz. In Burg hängt die Fahne schon eine Weile vor dem örtlichen Gymnasium. MDR SACHSEN-ANHALT-Reporter Michel Holzberger war einen Tag in der Kreisstadt und hat sich umgehört, wie die Menschen das finden.