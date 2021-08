Klimawandel Landwirte im Jerichower Land kämpfen mit Dürre

Olaf Haußen baut in Tangermünde Brunnen. Bildrechte: MDR/Hagen Tober

In Tangermünde sitzt das 1878 gegründete Familienunternehmen Rudolph Brunnenbau. Hier laufen derzeit die Vorbereitungen für große Investitionen in neue Maschinen. Olaf Haußen, Mitarbeiter im Unternehmen, schildert, dass sich der Brunnenspezialist darauf vorbereitet, in den nächsten Jahren an Orten nach Grundwasser bohren zu müssen, mit denen man eigentlich nie gerechnet hatte.



Doch der Klimawandel zwingt den Familienbetrieb komplett neue Wege zu gehen. Apropos Wege: Angesichts dieser Entwicklungen hat Landwirt Steffen Northe auch schon mal ans Aufgeben gedacht. Aber: Er ist mit Leib und Seele Landwirt und will das auch bleiben – auch in der Region um Fischbeck und Jerichow.