Sonntag, 10.12.2023, Tsavo Nationalpark

Der erste richtige Rallye-Tag. Nach dem Prolog gestern stand heute die erste Etappe quer ins Land an. Über 200 Kilometer in drei Abschnitten, teils über Straßen, teils über Stock und Stein. Autos fuhren sich in tiefen Pfützen fest, mussten herausgezogen werden. Trabi Murmel mit Michael Kahlfuß am Lenkrad und Ronald Bauer auf dem Beifahrersitz konnte das nicht stoppen.

Obwohl am Sonnabendabend noch ein Leck im Reservetank festgestellt und bis in die Nacht geschraubt wurde, war der Trabant am Morgen wieder einsatzbereit. Mit einer provisorischen Lösung, denn einen Aluminiumtank schweißen - dafür reichte das Equipment nicht aus. Aber ein heimischer Fahrer konnte helfen und eine Werkstatt vermitteln, die im Laufe des Sonntags das Leck zuschweißen konnte. Auf der heutigen Etappe dann riss die Aufhängung fürs Getriebe nach 50 Kilometern, aber Ronald Bauer konnte in nur zehn Minuten eine Behelfslösung schaffen. Das Mechanikerteam hatte an den Servicestopps und nach der Etappe alle Hände voll zu tun. Bildrechte: MDR/Annette Schneider-Solis

Das sachsen-anhaltisch - sächsische Team kam auf Platz 43 ins Ziel - von insgesamt 60 Startern.

Sonnabend, 9.12.2023, Mombasa

Und auf geht's! Trabi Murmel mit Pilot Michael Kahlfuß und Copilot Ronald Bauer ist unterwegs. Der Prolog heute ist so ein bisschen was wie aufwärmen. Die 15,5-Kilometer-Strecke hielt die ersten Prüfungen bereit, die das sachsen-anhaltische Team meisterte.

Mit der Startnummer 58 ging es an den Start und fand sich am Ende auf Platz 48 der Gesamtwertung wieder. Damit ist das insgesamt 8-köpfige Team super zufrieden. Mit knapp 50 PS hat der Trabi P 60 die mit Abstand geringste Motorleistung. Die ersten fünf Autos hat es bereits auf den ersten Kilometern in den Graben gedrückt.