Zigarettendiebstahl Täter brechen mit einer Axt in Supermarkt ein

22. Oktober 2023, 16:27 Uhr

In der Nacht von Samstag auf Sonntag sind drei Personen mit einer Axt in einen Supermarkt eingebrochen. Die Täter waren maskiert und lösten den Einbruchsalarm aus. Als die Sicherheitskräfte eintrafen, waren die Täter zusammen mit einer großen Menge an Zigaretten verschwunden. Sie hinterließen Chaos.