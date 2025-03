Die Ölverschmutzung in der Elbe bei Hohenwarthe im Jerichower Land stammt wahrscheinlich von einem Schiff. Wie die Wasserschutzpolizei MDR SACHSEN-ANHALT am Montag sagte, konnte anhand der GPS-Daten ein Schiff ermittelt werden, das zu dem Zeitpunkt an der Stelle war, wo sich die Ölspur gebildet hatte. Entsprechende Proben am Schiff seien bereits entnommen worden, eine Auswertung stehe noch aus. Der Polizeisprecher betonte aber, dass auch in andere Richtungen ermittelt werde. So hätte beispielsweise auch ein Sportboot beim Landgang den Ölfilm verursachen können.