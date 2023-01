Man hätte sich einen kraftvolleren Ansatz beim Thema Feuerwehr-Ausbildung gewünscht, welches auch ehrenamtliche Helfer betrifft. Das Ehrenamt, besonders in der Feuerwehr, ist eine der größten Errungenschaften, die unsere Gesellschaft hervorgebracht hat. Menschen, die in ihrer Freizeit ihr Leben für andere riskieren, müssen in die bestmögliche Lage versetzt werden, Einsätze gefahrfrei und routiniert zu bestreiten. Punkt. Und da muss es in einem Ministerium mehr Elan und mutigere Ansätze geben, um dafür politische Veränderung zu erreichen. Damit das Leck gestopft und das einstige Flaggschiff IBK zumindest erst einmal wieder aufholen kann zur Armada der Feuerwehrschulen in Deutschland, die es einst anführte.