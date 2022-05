Feuerwehr in Genthin: Neubau in Planung Das Feuerwehrgebäude in Genthin befindet sich am Elbe-Havel Kanal in Genthin. Es ist in den 1950er Jahren gebaut worden. Der Glanz von damals ist längst verblasst, das Gebäude lässt zu wünschen übrig. Zeitgemäße Spinde für die Feuerwehrkameraden gibt es nicht. Die vorhandenen sind aus den 1980er Jahren und bestehen aus Holz.



Lediglich neue Fahrzeuge konnten in diesem Jahr für rund 1,2 Millionen Euro beschafft werden. Mehr Geld war im Genthiner Haushalt nicht drin. Doch ein Neubau des Feuerwehrgerätehauses ist in Planung.