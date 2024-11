Zwischen Burg und Parchau im Jerichower Land muss am Montagabend kurzfristig eine Fliegerbombe entschärft werden. Wie die Polizei MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, wurde der Blindgänger am Nachmittag auf dem Gelände eines Kieswerks am Elbe-Havel-Kanal entdeckt.