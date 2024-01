In Genthin im Landkreis Jerichower Land wird wegen der großen Nachfrage eine weitere Förderschule gebaut. Das teilte Landrat Burchhardt MDR SACHSEN-ANHALT mit. Die Förderschule in Burg platze aus allen Nähten und brauche Entlastung.

Nach Informationen der Volksstimme sollen 60 Schüler den neuen Standort in Genthin besuchen. Ein geeignetes Grundstück habe der Landkreis bereits erworben, so Burchhardt. Die Schule soll demnach auf dem kreiseigenen Gelände an der Fabrikstraße entstehen. Derzeit befindet sich dort noch die Schwesternschule der Johanniter. Ein Antrag auf Vertragsauflösung liege bereits vor.