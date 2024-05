MDR SACHSEN-ANHALT: Warum sind die Kinder in der Einrichtung?

Mayra Wallraff, Fotografin: Die Probleme sind oft sehr vielseitig und komplex. Bevor die Kinder in die Einrichtung kamen, waren sie in einer Regelschule. In einigen Fällen hat sich diese irgendwann an die Eltern gewandt, weil es Probleme gab. Viele Eltern sagen dann: Bei uns ist das auch so. Und dann gehen die Kinder aus der Regelschule und aus ihrem Elternhaus in diese Art Einrichtung. In anderen Fällen bemühen sich die Eltern bereits viele Jahre davor mit Therapien, Maßnahmen und Unterstützung, bevor die Kinder in die Einrichtung kommen.



Manche der Kinder können aktuell noch nicht die nötige Aufmerksamkeitsspanne aufbringen, die eine Regelschule voraussetzt. Manche können ihre Impulse nicht so gut kontrollieren und sind dann eventuell aggressiv gegen sich selbst oder ihr Umfeld. In der Regelschule fallen sie damit durchs Raster, in der Einrichtung nicht.

Und wie sieht dann das Leben der Kinder dort aus?

Es gibt 21 stationäre Plätze, der Großteil davon für Jungen. Aktuell wohnen dort circa drei oder vier Mädchen und acht bis zehn Jungs.



Die Idee ist, dass die Kinder am Wochenende nach Hause fahren. Durch die Betreuung unter der Woche soll das Zuhause gestärkt und aufrecht erhalten werden. Es wird aber auch am Wochenende und in den Ferien Betreuung angeboten für die Familien, die am Wochenende keine Kapazitäten haben.

Bekommen die Kinder dann trotzdem Unterricht?

Die Kinder werden trotzdem beschult, aber anders als in der Regelschule. Sie brauchen ein besonders sensibles Umfeld, mit viel Verständnis, Freiräumen, Zeit, weniger Druck. Sie werden dort weniger in ein System gepresst als in einer Regelschule. Im Schulgebäude vor Ort gibt es drei Klassenzimmer, in denen die Kinder an ihre Bedürfnisse angepasst unterrichtet werden.

Wie passt Ihr regelmäßiger Besuch in den Alltag der Kinder?

Ich komme meist am Nachmittag. Die Nachmittage der Kinder sehen ganz unterschiedlich aus. An einem Tag wird zum Beispiel Taschengeld verteilt und dann fahren alle zu einem Supermarkt. Dort können die Kinder sich etwas zu Naschen kaufen oder kleine Geschenke für ihre Geschwister oder Eltern zu Hause. An einem Tag wird das Haus geputzt, an anderen Tagen haben die Kinder therapeutische Angebote wie zum Beispiel Logopädie.



Meist komme ich an Tagen dazu, die die Kinder in der Einrichtung verbringen. Dann frage ich, wer Lust hat, Fotos zu machen, und wir gehen zusammen spazieren. Abends essen wir zusammen und spielen Spiele.

Wie sind Sie auf die Idee gekommen, die Kinder in der Einrichtung zu fotografieren?