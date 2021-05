Infektionsschutzgesetz Biederitzer Friseurmeisterin legt Verfassungsbeschwerde ein

Friseurmeisterin Sandra Stiemert hat beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe Verfassungsbeschwerde gegen das Infektionsschutzgesetz eingereicht. Die junge Frau betreibt in Biederitz einen Friseur- und Kosmetiksalon und will feststellen lassen, dass das Infektionsschutzgesetz mit den Grundrechten unvereinbar ist, so lange es keine finanzielle Entschädigung für die Folgen der Schließung von Betrieben vorsieht.