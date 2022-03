Der Genthiner Stadtrat hat am Donnerstag ein Abwahlverfahren des Genthiner Bürgermeisters Matthias Günther (parteilos) eingeleitet. 21 der 24 Räte stimmten dafür, nötig war eine Dreiviertelmehrheit. Günter war bei der Sitzung nicht anwesend.

Am 8. Mai dürfen nun die Genthiner in einem Bürgerentscheid abstimmen, ob sie Günther behalten oder abwählen wollen. Dafür gibt es hohe Hürden. Zum einen muss eine großen Mehrheit der Stadträte die Abwahl unterstützen. Das ist mit der Entscheidung am Donnerstagabend erfolgt.