Jerichower Land Genthin: Bürgermeister Günther offiziell des Amtes enthoben

12. Juni 2024, 15:31 Uhr

In Genthin haben die Menschen am 9. Juni 2024 über einen neuen Kreistag und Abgeordnete für das Europaparlament entschieden – aber auch darüber, ob in der Stadt selbst demnächst wieder ein neuer Bürgermeister gewählt werden muss. So wird es kommen, denn die Einwohner haben Matthias Günther abgewählt. Das neue Stadtoberhaupt muss innerhalb von sechs Monaten bestimmt werden.