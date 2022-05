Der Bürgermeister von Genthin im Landkreis Jerichower Land, Matthias Günther (parteilos), bleibt im Amt. Eine Abwahl ist am Sonntag gescheitert. Das teilte die Wahlleiterin MDR SACHSEN-ANHALT mit. Nach dem vorläufigen Wahlergebnis stimmten rund 2.900 Bürger für die Abwahl von Günther. Etwa 600 Stimmen mehr wären für die Abwahl nötig gewesen.

Die Auszählung der 12 Wahlbezirke verlief relativ zügig. Doch die Briefwahlauszählung zog sich in die Länge; mehr als eine Stunde lang wurde ausgezählt.

Diejenigen, die beim Bürgerentscheid abgestimmt hatten, hatten sich in den 12 Wahlbezirken mit 85,4 Prozent für die Abwahl von Bürgermeister Günther ausgesprochen. 14,5 Prozent votierten dagegen, wie die Stadt auf ihrer Internetseite am Sonntagabend bekannt gab (vorläufiges Ergebnis) .

Das Abwahlverfahren hatte der Stadtrat initiiert. Die Zusammenarbeit zwischen den Räten und dem Bürgermeister war schon lange schwierig. Bereits seit seinem Amtsantritt im Jahr 2018 stand Günther in der Kritik. Sämtliche Ortschafts- und Stadträte warfen ihm mangelndes Interesse an den Bürgern und der Weiterentwicklung der Stadt sowie den Ortschaften vor. So soll er häufig nicht zu Sitzungen erschienen sein oder Einladungen nicht wahrgenommen haben.