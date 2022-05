In Genthin (Landkreis Jerichower Land) haben am Sonntag in einem Bürgerentscheid 85,4 Prozent für die Abwahl von Bürgermeister Matthias Günther (parteilos) gestimmt. 14,5 Prozent votierten dagegen, wie die Stadt auf ihrer Internetseite am Sonntagabend bekannt gab (vorläufiges Ergebnis). Die Wahlbeteiligung betrug danach 20 Prozent.