Jerichower Land Abwahlverfahren gegen Genthiner Bürgermeister Günther

07. Juni 2024, 08:57 Uhr

Am 9. Juni entscheiden die Menschen in Genthin über einen neuen Kreistag und Abgeordnete für das Europaparlament. Aber auch darüber, ob in der Stadt selbst demnächst wieder gewählt werden muss. Denn Bürgermeister Günther droht die Abwahl.