Jerichower Land Genthin: Bürgermeister Günther abgewählt

10. Juni 2024, 05:59 Uhr

In Genthin haben die Menschen am Sonntag über einen neuen Kreistag und Abgeordnete für das Europaparlament entschieden – aber auch darüber, ob in der Stadt selbst demnächst wieder ein neuer Bürgermeister werden muss. So wird es kommen, denn die Einwohner haben Matthias Günther abgewählt.