Abwahlverfahren Genthin: Wähler entscheiden über Zukunft von Bürgermeister Günther

In Genthin entscheiden die Bürger am Sonntag über die Abwahl von Bürgermeister Matthias Günther (parteilos). Bereits seit seinem Amtsantritt im Jahr 2018 steht Günther in der Kritik. Die Vorwürfe: mangelndes Interesse für die Stadt und ihre Ortschaften. Seine Abwahl wäre kein Einzelfall in Sachsen-Anhalt.