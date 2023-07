Auf dem Elbe-Havel-Kanal bei Genthin ist am Samstagnachmittag ein Sportmotorboot gekentert. Wie die Wasserschutzpolizei mitteilt, drehte es sich nach einem Fahrmanöver ohne Fremdbeteiligung mit dem Kiel nach oben. An Bord befand sich ein Familienvater als Bootsführer mit drei Kindern. Die Personen seien unverletzt am Ufer angekommen.