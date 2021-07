Streit mit Stadtrat Kein Abwahlverfahren gegen Genthins Bürgermeister Günther

Matthias Günther (parteilos) bleibt Bürgermeister in Genthin im Jerichower Land. Auf einer Stadtratssitzung am Donnerstagabend wurde die benötigte Mehrheit zur Einleitung eines Abwahlverfahrens knapp verfehlt. Nötig waren 19 Stimmen der anwesenden Ratsmitglieder. Für ein Verfahren stimmten 18 Personen. Sieben Räte votierten mit Nein, drei enthielten sich. Damit wird sich der Stadtrat auf der kommenden Sitzung nicht mit dem Thema befassen. Für den Start eines solchen Verfahrens wären dann 75 Prozent der Stimmen im Rat nötig, also 21.