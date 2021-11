Die Demonstrierenden beklagen unter anderem, dass nicht ihre Gesundheit, sondern der Profit, der mit dem Krankenhaus erwirtschaftet wird, im Vordergrund steht. Bildrechte: MDR/Marila Zielke

Viele Bürgerinnen und Bürger wünschen sich eine 24/7-Anlaufstelle, allerdings hat die Salus-Klinik in Havelberg ein Konzept für ein neues medizinisches Zentrum mit beschränkten Öffnungszeiten vorgelegt. In Genthin, so der Genthiner Stadtrat Lutz Nitz (Die Grünen), hätten die Johanniter bereits Interesse und Unterstützung angekündigt.



Im Koalitionsvertrag von CDU, SPD und FDP hat die neue Landesregierung festgelegt, neue Versorgungslösungen zu entwickeln: "Auf der Basis der existierenden Standorte wird die medizinische Grundversorgung gesichert. Zur Absicherung der Gesundheitsversorgung in allen Teilen des Landes werden neue Versorgungsmodelle umgesetzt. Die für all diese Entwicklungen notwendigen Investitionen werden vom Land bereitgestellt", heißt es dort. Die neue Portalklinik, so die Idee der Genthiner Stadträte, solle als Modellprojekt für andere Regionen mit ähnlichen Problemen in Sachsen-Anhalt dienen.