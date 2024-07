In Genthin im Jerichower Land hat ein Mann am Freitagabend mehrfach eine Schreckschusspistole abgefeuert. Der Polizei, die die Schüsse gehört und den Mann kontrolliert hatte, teilte er den Angaben nach mit, er habe aus Freude über den Sieg der Spanier gegen Deutschland im Fußball-EM-Viertelfinale zwölf Mal in die Luft geschossen und sei danach wieder in seine Wohnung gegangen. Der 41-Jährige habe eine Erlaubnis für den Besitz der Waffe vorweisen können.