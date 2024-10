Bei einem Einbruch in eine Spielhalle in Genthin im Jerichower Land haben Unbekannte in der Nacht zu Samstag einen ganzen Automaten gestohlen. In diesem befand sich ein vierstelliger Geldbetrag, wie die Polizei in Burg mitteilte. Der mehr als zwei Meter hohe und sehr schwere Apparat sei in ein Fahrzeug geladen worden.