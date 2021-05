Seit fast einem Jahr streiten sich Teile des Stadtrats und der Bürgermeister in Genthin. Nach seiner Wahl vor drei Jahren habe man ihm erst mal Zeit gegeben, um in das Amt hineinzufinden, aber mittlerweile sei man völlig enttäuscht vom Bürgermeister, sagt der ehrenamtliche Stadtrat Sebastian Hahn (Pro Genthin). Die Kritiker im Stadtrat überwiegen die Befürworter des hauptamtlichen Bürgermeisters Matthias Günther (parteilos). Sebastian Hahn erklärt woher die Unzufriedenheit kommt:

Sebastian Hahn in der Kfz-Werkstatt seiner Familie in Genthin. Bildrechte: MDR / Moritz Lünenborg

"Von ihm kommt, wenn überhaupt, das Tagesgeschäft dabei raus. Wenn man ihn fragt, was er erreicht hat in drei Jahren als Bürgermeister, dann bringt er solche Sachen an wie, 'Ich habe einen bestätigten Haushalt.' Was aus meiner Sicht nichts ist, worüber man reden muss. Das ist ganz normale Verwaltungsarbeit."



Auch die Bürger seien nach seinem Empfinden stark unzufrieden mit der Leistung des Bürgermeisters. Belegen lässt sich dieser Eindruck nicht, da es keine aktuellen Umfragewerte gibt.