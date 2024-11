Erleichterung Gerwisch: B1 nach sieben Monaten Bauzeit wieder frei

08. November 2024, 06:38 Uhr

Anwohner und Pendler brauchten in den vergangenen sieben Monaten in Gerwisch im Jerichower Land gute Nerven. Die Bundesstraße 1 war wegen Bauarbeiten gesperrt. Damit ist es am Freitagmittag vorbei.