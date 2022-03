Geschlechterneutrale Erziehung Für Mädchen meist in rosa, für Jungen alles blau

Oft haben wir bestimmte Vorstellungen, was typisch Junge und was typisch Mädchen ist. Aber können wir nicht auch anders erziehen – geschlechterneutral? In vielen Kitas Sachsen-Anhalt wird das gemacht, so zum Beispiel in der Kita Käte Duncker in Burg. Ein Medienkoffer zum Thema Geschlechtervielfalt vom Kompetenzzentrum geschlechtergerechte Kinder- und Jugendhilfe Sachsen-Anhalt hilft den Kindern, spielerisch zu verstehen, was Geschlechtervielfalt bedeutet.