Schloss Leitzkau könnte für Paare eine Alternative sein, fotografiert von MDR-Zuschauer Henrik Bollmann. Bildrechte: Henrik Bollmann

Bürgermeister Hünerbein ist gleichzeitig Standesbeamter und empfiehlt Brautpaaren alternative Traumöglichkeiten – so das Trauzimmer in der Verwaltung. Für Romantiker stehe auch das nahe Schloss Leitzkau zur Verfügung. Es diente vor einigen Jahren als Filmkulisse für "Die Päpstin". Insgesamt haben sich in diesem Jahr in Gommern 90 Paare trauen lassen, ähnlich viele, wie im vergangenen Jahr.



Die Wasserburg Gommern wurde erstmals 948 urkundlich erwähnt. Im 16. Jahrhundert ließ der sächsische Kurfürst August der Starke die ursprüngliche Burg abreißen und durch ein Renaissance-Jagdschloss ersetzen. Nach wechselvoller Geschichte war es im Jahr 2008 als Hotel unter neuer Leitung wiedereröffnet worden.