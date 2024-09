In Groß Demsin im Jerichower Land hat eine scharfe Granate aus dem Zweiten Weltkrieg für Aufregung gesorgt. Wie die Polizei mitteilte, war das 10,5 Zentimeter große Geschoss am Samstag von einer Anwohnerin an einem Feld entdeckt worden. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass die deutsche Sprenggranate noch scharf war.