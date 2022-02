Unbekannte haben ein Hakenkreuz in den Eingang einer jüdischen Gedenkanlage in Gommern im Landkreis Jerichower Land geritzt, die an die Opfer des Holocaust während der nationalsozialistischen Herrschaft in Europa erinnern soll. Das handtellergroße Nazi-Symbol wurde in der Nacht zum Freitag an einem Tor entdeckt, wie die Polizei mitteilte.