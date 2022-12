Der Mann, der im Oktober 2019 in Halle eine Synagoge angegriffen sowie zwei Menschen getötet hatte, ist zum zweiten Mal in ein anderes Gefängnis verlegt worden. Von der JVA Burg im Jerichower Land ist er am Dienstag in die JVA Augsburg-Gablingen in Bayern verlegt worden. Das teilte das Justizministerium Magdeburg mit.