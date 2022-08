Umweltschutz Riesige Rauchsäule im Jerichower Land: Heide abgebrannt

Eine riesige Rauchwolke über dem Truppenübungsplatz in Altengrabow im Jerichower Land war am Montag kilometerweit zu sehen. Hier stand eine Heidefläche in Flammen. Die Pflanzen wurden aus Umweltschutz-Gründen gezielt abgebrannt.