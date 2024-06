Auf der viel befahrenen Bundesstraße 1 im Jerichower Land beginnen am Montag neue Bauarbeiten. Laut Verkehrsministerium soll in Heyrothsberge in zwei Abschnitten die Fahrbahn erneuert werden. Baustart ist demnach im Abschnitt zwischen dem Bahnübergang in Richtung Gerwisch und einem Supermarkt in der Ortsmitte von Heyrothsberge. Der Abschnitt soll bis Mitte Juni fertig sein.