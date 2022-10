Der Corona-Lockdown hat viele Menschen desozialisiert. Urlaube waren nicht möglich. Die Freizeit wurde in der Natur verbracht, allein oder mit einem neuen Vierbeiner, denn so einige legten sich einen Hund zu. Doch etliche Besitzerinnen und Besitzer sind mit dem neuen Haustier schnell an ihre Grenzen gestoßen. So etwa Nadine Winckler aus Parchen. Ihr flauschiges Bernersennnen-Baby "Olaf" entwickelte sich in kürzester Zeit zu einem Rüpel.