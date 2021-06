Michael Vajna Geboren in der Nähe von Mannheim, hat Michael Vajna an der Popakademie Baden-Württemberg studiert und danach in Leipzig und Bad Schmiedeberg gelebt und gearbeitet. Seine Kompositionen wurden schon von Jan Delay und anderen Größen der Musikszene genutzt.

Es hat nicht lange gedauert, bis der Pianist Vajna das erste Mal an der Orgel nebenan Platz genommen hat. "Da habe ich sie erstmal ein bisschen angetastet. Und schon zu Weihnachten sollte ich die Orgel spielen, da ist mir erst so richtig bewusst geworden, wie wenig ich das kann", erzählt der 35-Jährige. Irgendwann fing er an, einzelne Sounds für seine Produktionen am Computer aufzunehmen. Damit wuchs die Neugier darauf, was die Orgel alles zu bieten hat. Ein Universum aus Klängen tat sich ihm auf, "das kein Synthesizer der Welt bieten kann".